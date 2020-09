Napoli, “violenza sessuale su due pazienti”: sospeso oncologo dell’istituto Pascale (Di giovedì 17 settembre 2020) Un oncologo dell’Istituto nazionale dei tumori Fondazione Pascale di Napoli è stato sospeso dall’attività di medico perché “gravemente indiziato” per il reato di violenza sessuale, “commesso, in più occasioni” a danno di due pazienti. A riferirlo è la squadra mobile di Napoli che ha notificato la misura disposta dal tribunale. Il gip in particolare ha deciso la sospensione per 12 mesi dall’attività di oncologo operativo al Day surgery senologia dell’Istituto Pascale, fiore all’occhiello delle realtà sanitarie del Sud Italia ed eccellenza riconosciuta a livello internazionale. L'articolo Napoli, “violenza sessuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Undell’Istituto nazionale dei tumori Fondazionediè statodall’attività di medico perché “gravemente indiziato” per il reato di violenza, “commesso, in più occasioni” a danno di due pazienti. A riferirlo è la squadra mobile diche ha notificato la misura disposta dal tribunale. Il gip in particolare ha deciso la sospensione per 12 mesi dall’attività dioperativo al Day surgery senologia dell’Istituto, fiore all’occhiello delle realtà sanitarie del Sud Italia ed eccellenza riconosciuta a livello internazionale. L'articolo, “violenza...

