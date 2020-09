Marc Jabobs svela la sua prima linea polisessuale

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il primo decennio degli anni 2000 è uno dei momenti storici, e di stile, a cui i designer si sono ispirati di più nelle loro ultime collezioni. Sebbene, a un primo pensiero, ci appaiono come un’epoca appena passata, si tratta pur sempre di vent’anni fa, che con sé hanno portato un’enorme – e velocissima – ondata di novità che hanno cambiato profondamente la quotidianità del singolo, partendo dai più giovani: cosa si poteva trovare nella cameretta di un adolescente all’inizio degli anni 2000? Senza dubbio un lettore CD portatile, qualche poster di musica post grunge e, soprattutto, T-shirt, felpe e altri capi d’abbigliamento dalle svariate stampe e colori, a metà tra i must have degli anni ’90 e i primi accenni di streetwear contemporaneo che oggi troviamo davvero ovunque.

