L’ultimo metrò | amore e guerra in uno dei capolavori di François Truffaut

(Di giovedì 17 settembre 2020) Con L'ultimo metrò, Françoiscelebra la passione per il teatro nella Parigi occupata dai tedeschi in un magnifico film con Catherine Deneuve e Gérard Depardieu. Le battute scambiate ogni sera, sul palcoscenico del teatro Montmartre, dagli attori Bernard Granger e Marion Steiner, incentrate sulle antinomie dell'amour fou ("una gioia e una sofferenza"), non vengono pronunciate per la prima volta ne L'ultimo metrò. Le stesse frasi appartengono infatti a un'altra pellicola di François, La sirène du Mississipi, melodramma a tinte noir del 1969, distribuito in Italia come La mia droga si chiama Julie, e il loro riutilizzo riflette in qualche modo la natura 'giocosa', di divertito artificio, che trapela dal diciannovesimo lungometraggio del grande regista francese: un film sulla finzione come magistra ...