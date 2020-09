L’anima non conta: poesia come linfa vitale (Di giovedì 17 settembre 2020) L’arte è fin da tempi molti antichi, uno dei mezzi di comunicazione più potenti che esistano. Le forme artistiche sono pressoché infinite. come del resto, sono infinite le parole e i pensieri. Spesso, dove quest’ultimi non arrivano, arriva l’arte. La musica è particolarmente efficace nell’esprimere l’ineffabile. Ci sono canzoni che, appena ascoltate, restano dentro. I brani musicali, talvolta, afferrano quel concetto presente in un piccolo angolo della mente, e lo ingrandiscono. Non ne modificano le dimensioni. Semplicemente, proprio come la lente di un microscopio, ne rendono evidenti i minimi dettagli, e ne scoprono di nuovi. “L’anima non conta” è un brano della band Zen Circus del 2006, tratto dall’album “La “Terza Guerra ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 17 settembre 2020) L’arte è fin da tempi molti antichi, uno dei mezzi di comunicazione più potenti che esistano. Le forme artistiche sono pressoché infinite.del resto, sono infinite le parole e i pensieri. Spesso, dove quest’ultimi non arrivano, arriva l’arte. La musica è particolarmente efficace nell’esprimere l’ineffabile. Ci sono canzoni che, appena ascoltate, restano dentro. I brani musicali, talvolta, afferrano quel concetto presente in un piccolo angolo della mente, e lo ingrandiscono. Non ne modificano le dimensioni. Semplicemente, propriola lente di un microscopio, ne rendono evidenti i minimi dettagli, e ne scoprono di nuovi. “L’anima non” è un brano della band Zen Circus del 2006, tratto dall’album “La “Terza Guerra ...

