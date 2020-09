Juventus, Suarez è atterrato a Perugia (Di giovedì 17 settembre 2020) Luis Suarez è atterrato all’aeroporto di Perugia e nel pomeriggio sosterrà l’esame per ottenere il passaporto italiano Luis Suarez è in Italia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, poco dopo le 15:00 l’attaccante uruguaiano è atterrato all’aeroporto di Perugia. Nel pomeriggio, il Pistolero dovrebbe sostenere l’esame per ottenere la certificazione B1 necessaria per il passaporto italiano. La prova dovrebbe durare un’ora poi, intorno alle 18, Suarez prenderà un altro aereo per tornare a Barcellona. Diversi tifosi della Juventus si sono appostati nella zona dell’università, in attesa di vedere il bomber uruguaiano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Luisall’aeroporto die nel pomeriggio sosterrà l’esame per ottenere il passaporto italiano Luisè in Italia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, poco dopo le 15:00 l’attaccante uruguaiano èall’aeroporto di. Nel pomeriggio, il Pistolero dovrebbe sostenere l’esame per ottenere la certificazione B1 necessaria per il passaporto italiano. La prova dovrebbe durare un’ora poi, intorno alle 18,prenderà un altro aereo per tornare a Barcellona. Diversi tifosi dellasi sono appostati nella zona dell’università, in attesa di vedere il bomber uruguaiano. Leggi su Calcionews24.com

