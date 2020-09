In ricordo di Riccardo Mercante (Di giovedì 17 settembre 2020) Del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle Regione Abruzzo Riccardo era un compagno di battaglie, un professionista serio e, nel tempo, è diventato anche un caro amico. Riccardo era uno di noi, uno di quelli che hai al fianco mentre lavori, ma anche nei momenti in cui puoi lasciarti andare con un sorriso o un momento di stanchezza, quando tutto sembra insostenibile e trovi accanto a te chi con grande calma e pragmatismo riesce a ristabilire la priorità delle cose. Il MoVimento 5 Stelle deve tanto a Riccardo: era un attivista e un portavoce che ci ha creduto sempre, con forza e determinazione. Costantemente sul territorio, presente, il suo impegno non è mai venuto meno né dentro né fuori dalle istituzioni. È stato un punto di riferimento in quelle battaglie per la tutela dell’ambiente e ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 17 settembre 2020) Del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle Regione Abruzzoera un compagno di battaglie, un professionista serio e, nel tempo, è diventato anche un caro amico.era uno di noi, uno di quelli che hai al fianco mentre lavori, ma anche nei momenti in cui puoi lasciarti andare con un sorriso o un momento di stanchezza, quando tutto sembra insostenibile e trovi accanto a te chi con grande calma e pragmatismo riesce a ristabilire la priorità delle cose. Il MoVimento 5 Stelle deve tanto a: era un attivista e un portavoce che ci ha creduto sempre, con forza e determinazione. Costantemente sul territorio, presente, il suo impegno non è mai venuto meno né dentro né fuori dalle istituzioni. È stato un punto di riferimento in quelle battaglie per la tutela dell’ambiente e ...

Ultime Notizie dalla rete : ricordo Riccardo Concorso di disegno in ricordo di Riccardo e delle sue passioni L'Arena Domani l’ultimo saluto a Riccardo Mercante, ex consigliere del M5S: il cordoglio del mondo politico

Giulianova. Si terranno domani i funerali di Riccardo Mercante, l’ex consigliere regionale abruzzese del Movimento 5 Stelle che ieri ha perso la vita in uno scontro con un’auto, mentre era in sella al ...

Cordoglio del presidente Di Bonaventura per la scomparsa di Mercante

TERAMO – Il Presidente Diego Di Bonaventura esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Riccardo Mercante che ha iniziato la sua esperienza politica e istituzionale come Consigliere Provinciale, el ...

