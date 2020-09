Il lavoro sul set ai tempi del Covid | sfide e soluzioni in Usa e Uk

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 18 settembre 2020) Mentre molti set sono ripartiti ormai da tempo in tutto il mondo, e anche negli Stati Uniti dove i casi dihanno continuato a crescere per tutta l’estate, le produzioni hollywoodiane si sono mosse finora sulla base di linee guida di massima e accordi caso per caso, in assenza di un piano definitivo e onnicomprensivo concordato fra Amptp (Alliance of Motion Picture and Television Producers, l’associazione dei produttori cinematografici e televisivi) e i sindacati di categoria. Una trattativa con … Continua L'articolo proviene da il manifesto.