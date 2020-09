Godin-Cagliari, gli ultimi retroscena. Ranocchia-Genoa, il via libera Inter c’è da giorni (Di giovedì 17 settembre 2020) Diego Godin al Cagliari no stop, si vuole arrivare a una soluzione. Gli ultimi retroscena sono che il difensore vuole andare in Sardegna e che ha messo in stand-by qualsiasi altra soluzione, a costo di fare qualche piccola rinuncia lui. E l’Inter parla no stop con il Cagliari, si cerca una quadratura, è la volontà di tutti. Su Ranocchia siamo chiari: come anticipato sia il 3 che il 9 settembre, il via libera dell’Inter c’è da due settimane. È Ranocchia che continua a prendere tempo, vuole capire l’eventuale spazio in casa Inter, ma l’eventuale spazio non c’è. Il Genoa aveva pensato fortemente di prendere Juan ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Diegoalno stop, si vuole arrivare a una soluzione. Glisono che il difensore vuole andare in Sardegna e che ha messo in stand-by qualsiasi altra soluzione, a costo di fare qualche piccola rinuncia lui. E l’parla no stop con il, si cerca una quadratura, è la volontà di tutti. Susiamo chiari: come anticipato sia il 3 che il 9 settembre, il viadell’c’è da due settimane. Èche continua a prendere tempo, vuole capire l’eventuale spazio in casa, ma l’eventuale spazio non c’è. Ilaveva pensato fortemente di prendere Juan ...

