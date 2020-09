Fiorentina, offerto Boateng allo Spezia: proposta declinata (Di giovedì 17 settembre 2020) La Fiorentina avrebbe offerto Kevin Prince Boateng allo Spezia che ha però deciso di non puntare sul calciatore La Fiorentina avrebbe offerto Kevin Prince Boateng, ormai fuori dal progetto viola, allo Spezia secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Nazione. Il club ligure, neo promosso in Serie A per la prima volta nella sua storia, ha declinato l’offerta in quanto non è interessato al suo ingaggio. La dirigenza della Fiorentina deve quindi trovare un’altra sistemazione per il giocatore tedesco naturalizzato ghanese. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) LaavrebbeKevin Princeche ha però deciso di non puntare sul calciatore LaavrebbeKevin Prince, ormai fuori dal progetto viola,secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Nazione. Il club ligure, neo promosso in Serie A per la prima volta nella sua storia, ha declinato l’offerta in quanto non è interessato al suo ingaggio. La dirigenza delladeve quindi trovare un’altra sistemazione per il giocatore tedesco naturalizzato ghanese. Leggi su Calcionews24.com

Una delle situazioni più complicate da sbrogliare per il D.S. Pradè, per lo meno per quanto riguarda le uscite in casa Fiorentina, è quella che riguarda Boateng. Il ghanese era arrivato a Firenze poco ...

