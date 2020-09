È ufficiale, WandaVision arriva entro fine anno (Di giovedì 17 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=tl97ugaAxsg Sono tante le novità dell’autunno di Disney+. Ecco perché la piattaforma di streaming ha realizzato un video per mostrare le prime immagini dei titoli in arrivo. La notizia più interessante che si evince dalla clip è al minuto 00:52, e forse è sfuggita agli occhi meno attenti: si tratta del logo e di una scena di WandaVision, l’attesa serie Marvel con protagonisti Scarlet Witch interpretata da Elizabeth Olsen e Visione da Paul Bettany. Si conosce ancora pochissimo di questa produzione che, in quanto parte integrante del Marvel Cinematic Universe, dovrebbe anticipare l’arrivo della pellicola Doctor Strange in the Multiverse of Madness prevista per il 2022. Dopo mesi di ipotesi e incertezze, dunque, ora sappiamo che WandaVision arriverà ... Leggi su wired (Di giovedì 17 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=tl97ugaAxsg Sono tante le novità dell’autunno di Disney+. Ecco perché la piattaforma di streaming ha realizzato un video per mostrare le prime immagini dei titoli in arrivo. La notizia più interessante che si evince dalla clip è al minuto 00:52, e forse è sfuggita agli occhi meno attenti: si tratta del logo e di una scena di, l’attesa serie Marvel con protagonisti Scarlet Witch interpretata da Elizabeth Olsen e Visione da Paul Bettany. Si conosce ancora pochissimo di questa produzione che, in quanto parte integrante del Marvel Cinematic Universe, dovrebbe anticipare l’arrivo della pellicola Doctor Strange in the Multiverse of Madness prevista per il 2022. Dopo mesi di ipotesi e incertezze, dunque, ora sappiamo chearriverà ...

