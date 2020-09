Claudio Amendola la sua dichiarazione d’amore in diretta a Francesca Neri che ascolta da casa (Foto) (Di giovedì 17 settembre 2020) Stasera andrà in onda Nero a metà 2 con Claudio Amendola che in collegamento con Oggi è un altro giorno ha come sempre parlato anche di Francesca Neri (Foto). Nella sua vita c’è tanto lavoro ma Claudio Amendola deve la sua fortuna più grande all’amore: “Io sono uno tra gli uomini più fortunati del mondo”. Una dichiarazione bellissima per Francesca Neri, parole che emozionano Serena Bortone e che arrivano dopo una sincera ammissione dell’attore. Si parla di bugie e di cose che ci si perdona o meno, Amendola confessa che è cambiato molto, che è cresciuto e tutto grazie a sua moglie. La sua vita costellata di cose dette e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 17 settembre 2020) Stasera andrà in onda Nero a metà 2 conche in collegamento con Oggi è un altro giorno ha come sempre parlato anche di). Nella sua vita c’è tanto lavoro madeve la sua fortuna più grande all’amore: “Io sono uno tra gli uomini più fortunati del mondo”. Unabellissima per, parole che emozionano Serena Bortone e che arrivano dopo una sincera ammissione dell’attore. Si parla di bugie e di cose che ci si perdona o meno,confessa che è cambiato molto, che è cresciuto e tutto grazie a sua moglie. La sua vita costellata di cose dette e ...

bofiglioli : Sto guardando la bella trasmissione sul 1 canale RAI, condotta magistralmente, dove oggi è ospite Claudio Amendola… - lellinara : C è una in TV che sta dicendo a. Claudio. Amendola...che è raffinato.... ??????Un vero. Lord..., ?????? - MARIAVENEZIANO3 : #OggiEUnAltroGiorno uno dei film più belli di Claudio Amendola è 365 all'alba. Lui giovanissimo ma già grande attore - SMSNEWSOFFICIAL : Giovedì 17 settembre su Rai 1 secondo appuntamento con “Nero a metà – seconda stagione”, con Claudio Amendola e Mig… - SMSNEWSOFFICIAL : Sono iniziate a Roma le riprese di “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” con @PaolaCortellesi… -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Amendola Rocco Amendola, chi è il figlio di Claudio Amendola e Francesca Neri. Più mamma o papà? TuttiVip Nero a metà anticipazioni, Muzo sospettato per la scomparsa di Olga

Episodio 3, Per dirti addio. La morte di Olga (Caterina Shulha) getta il commissariato nello sconforto totale. I sospetti cadono proprio su Mario Muzo (Fortunato Cerlino), il quale ammette le scenate ...

CLAUDIO AMENDOLA/ “Sono diventato grande grazie a mia moglie Francesca Neri”

Claudio Amendola ospite a Oggi è un altro giorno per presentare la nuova stagione di Nero a metà ma non solo: “Io sindaco di Roma? No grazie” Claudio Amendola a Oggi è un altro giorno «Io ho fatto una ...

Claudio Amendola, moglie Francesca Neri e figlio Rocco/ “Bastone e carota per..”

Claudio Amendola a Oggi è un altro giorno, moglie Francesca Neri e figlio Rocco Amedola, “Bastone e carota per lu in questi anni mentre lei…” Non è la prima volta che Claudio Amendola sbarca in tv in ...

Episodio 3, Per dirti addio. La morte di Olga (Caterina Shulha) getta il commissariato nello sconforto totale. I sospetti cadono proprio su Mario Muzo (Fortunato Cerlino), il quale ammette le scenate ...Claudio Amendola ospite a Oggi è un altro giorno per presentare la nuova stagione di Nero a metà ma non solo: “Io sindaco di Roma? No grazie” Claudio Amendola a Oggi è un altro giorno «Io ho fatto una ...Claudio Amendola a Oggi è un altro giorno, moglie Francesca Neri e figlio Rocco Amedola, “Bastone e carota per lu in questi anni mentre lei…” Non è la prima volta che Claudio Amendola sbarca in tv in ...