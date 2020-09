Campania | bimbo positivo in una scuola elementare | tampone per i compagni di classe

(Di giovedì 17 settembre 2020) Sarno. Ci sono due bambini positivi al Covid-19 a Sarno, in provincia di Salerno, uno dei quali già tornato apoiché frequenta un istituto paritario e quindi già aperto rispetto alla data fissata al 24 settembre dal governatore campano, Vincenzo De Luca. Sarno,in unaIl bambinoè figlio … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Campania bimbo

campanianotizie.com

Aumentano i casi di coronavirus a Sarno: e tra questi ci sono anche due bambini, uno dei quali già tornato a scuola poiché frequenta un istituto paritario e dunque già aperto rispetto alla data fissat ...Bimbo positivo al coronavirus in un asilo di Centocelle: classe e insegnanti in quarantena La notizia è stata data dall'Istituto comprensivo Simonetta Salacone, che ha annunciato la chiusura della scu ...«Amo l'Italia, volevo venire perché è un paese che accoglie». Mentre parla in francese, con una certa timidezza, la mamma del neonato riesce finalmente a sorridere e a raccontare il suo calvario. «Qui ...