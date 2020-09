Calciomercato Juventus | due arrivi in attacco e tre cessioni | le ultime

DiMarzio : #Calciomercato | Attaccante #Juventus, potrebbe essere la giornata decisiva. Gli ultimi aggiornamenti su #Dzeko e… - mirkocalemme : L'agente di #Milik è in arrivo: summit col giocatore, che oggi sentirà la #Roma. Offerti OLTRE 5 milioni netti e un… - DiMarzio : #Dzeko, #Suarez, #Giroud Capitolo attaccante: il punto in casa #Juventus #calciomercato - ArturoDb72 : RT @GiovaAlbanese: La fiducia sul trasferimento di #Milik alla #Roma nelle ultime ore è cresciuta perché i giallorossi hanno deciso di avvi… - pccpla : RT @GiovaAlbanese: La fiducia sul trasferimento di #Milik alla #Roma nelle ultime ore è cresciuta perché i giallorossi hanno deciso di avvi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Arkadiusz Milik, centravanti classe 1994 del Napoli e della nazionale polacca, si avvia a grandi passi a diventare un nuovo giocatore della Roma: come riportato da "Il Tempo", Fabio Paratici avrebbe f ...Il mercato dell’Inter si sta dimostrando ancora una volta uno dei più intensi, e in queste ultime settimane l’idea principale è quella di andare a puntellare vari reparti. Per i nerazzurri c’è un altr ...In questi giorni frenetici per il calciomercato in tutta Europa, l’attesa è tutta per il maxi-incastro che libererebbe alcune caselle facendo partire un vero e proprio domino che coinvolgerebbe anche ...