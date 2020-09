Aperti i casting per ‘Teorema, Parola ai Giovani’, il talk d’informazione per le giovani generazioni: ecco come partecipare (Di giovedì 17 settembre 2020) Sino al 30 di settembre sono in corso i casting per la ricerca di 8 giovani tra i 18 e i 30 anni, residenti nel Lazio, che vogliano entrare a far parte della squadra degli opinionisti del format televisivo “Teorema, Parola ai giovani”. A partire da novembre su Lazio Tv e Odeon (canale nazionale) torna la trasmissione televisiva di informazione con e per i giovani, prodotta dall’Almadela, società di eventi e produzioni televisive di Latina. Il format, nato da un’idea della giornalista Adele Di Benedetto, è da considerarsi unico nel suo genere, sia nel panorama dei programmi nazionali che regionali. Durante le 8 puntate al momento previste per questa edizione, i protagonisti saranno come sempre i giovani, ragazzi di età ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 settembre 2020) Sino al 30 di settembre sono in corso iper la ricerca di 8tra i 18 e i 30 anni, residenti nel Lazio, che vogliano entrare a far parte della squadra degli opinionisti del format televisivo “Teorema,ai”. A partire da novembre su Lazio Tv e Odeon (canale nazionale) torna la trasmissione televisiva di informazione con e per i, prodotta dall’Almadela, società di eventi e produzioni televisive di Latina. Il format, nato da un’idea della giornalista Adele Di Benedetto, è da considerarsi unico nel suo genere, sia nel panorama dei programmi nazionali che regionali. Durante le 8 puntate al momento previste per questa edizione, i protagonisti sarannosempre i, ragazzi di età ...

