Anestesisti e rianimatori in tour per raccontare la professione in prima linea (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – Un modo nuovo di incontrare, raccontare e confrontarsi fra pari, itinerante e aperto a tutti i sanitari della disciplina, agli altri clinici, ai cittadini ed alla societa’: questo e’ lo stile scelto dalla Societa’ Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) che propone ‘In viaggio con iCare’, un ‘tour’ che unira’ il Nord al Sud dal 21 settembre al 4 ottobre, prologo al 74esimo Congresso Nazionale SIAARTI che si terra’ in versione virtuale a partire dal 9 ottobre. Leggi su dire (Di giovedì 17 settembre 2020) ROMA – Un modo nuovo di incontrare, raccontare e confrontarsi fra pari, itinerante e aperto a tutti i sanitari della disciplina, agli altri clinici, ai cittadini ed alla societa’: questo e’ lo stile scelto dalla Societa’ Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) che propone ‘In viaggio con iCare’, un ‘tour’ che unira’ il Nord al Sud dal 21 settembre al 4 ottobre, prologo al 74esimo Congresso Nazionale SIAARTI che si terra’ in versione virtuale a partire dal 9 ottobre.

CorriereQ : DA TORINO A BARI IL TOUR DEGLI ANESTESISTI-RIANIMATORI PER RACCONTARE UNA PROFESSIONE IN PRIMA LINEA - salutedomani : IN VIAGGIO CON I-CARE. DA TORINO A BARI IL TOUR DEGLI ANESTESISTI-RIANIMATORI PER RACCONTARE UNA PROFESSIONE IN PRI… - saluteh24com : IN VIAGGIO CON I-CARE. DA TORINO A BARI IL TOUR DEGLI ANESTESISTI-RIANIMATORI PER RACCONTARE UNA PROFESSIO... - antoniocaperna : IN VIAGGIO CON I-CARE. DA TORINO A BARI IL TOUR DEGLI ANESTESISTI-RIANIMATORI PER RACCONTARE UNA PROFESSIO... - salutedomani : IN VIAGGIO CON I-CARE. DA TORINO A BARI IL TOUR DEGLI ANESTESISTI-RIANIMATORI PER RACCONTARE UNA PROFESSIO... -

Ultime Notizie dalla rete : Anestesisti rianimatori Anestestisti e rianimatori in tour in Italia per raccontare la professione in prima linea - DIRE.it Dire Anestestisti e rianimatori in tour in Italia per raccontare la professione in prima linea

ROMA – Un modo nuovo di incontrare, raccontare e confrontarsi fra pari, itinerante e aperto a tutti i sanitari della disciplina, agli altri clinici, ai cittadini ed alla societa’: questo e’ lo stile s ...

IN VIAGGIO CON I-CARE DA TORINO A BARI IL TOUR DEGLI ANESTESISTI-RIANIMATORI PER RACCONTARE UNA PROFESSIONE IN PRIMA LINEA

Un modo nuovo di incontrare, raccontare e confrontarsi fra pari, itinerante e aperto a tutti i sanitari della disciplina, agli altri clinici, ai cittadini ed alla società: questo è lo stile scelto dal ...

Codogno, Pronto soccorso senza personale: prefetto in campo

LODI Faccia a faccia tra sindacati e Asst di Lodi sulla situazione del pronto soccorso di Codogno. Il confronto si è tenuto ieri in Prefettura. Il sindacalista Fisi Gianfranco Bignamini ha evidenziato ...

ROMA – Un modo nuovo di incontrare, raccontare e confrontarsi fra pari, itinerante e aperto a tutti i sanitari della disciplina, agli altri clinici, ai cittadini ed alla societa’: questo e’ lo stile s ...Un modo nuovo di incontrare, raccontare e confrontarsi fra pari, itinerante e aperto a tutti i sanitari della disciplina, agli altri clinici, ai cittadini ed alla società: questo è lo stile scelto dal ...LODI Faccia a faccia tra sindacati e Asst di Lodi sulla situazione del pronto soccorso di Codogno. Il confronto si è tenuto ieri in Prefettura. Il sindacalista Fisi Gianfranco Bignamini ha evidenziato ...