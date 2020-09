"Amedeo ma tu la ami?". Marcuzzi, disastro a tempo record a Temptation: corna, falò e umiliazione per Sofia (Di giovedì 17 settembre 2020) Amedeo ha già tradito Sofia. È subito primo faló di confronto a Temptation Island. Sofia e Amedeo sono fidanzati da 11 anni. Partecipano al programma perché lei non si sente più amata e voluta. Secondo la fidanzata Amedeo la trascura e non le dà più le attenzioni di una volta. Un anno e mezzo fa la crisi. Sofia trova sul comodino del compagno una lettera d'amore dedicata ad un'altra donna. Amedeo si giustifica dicendole che quella lettera era solo un favore ad un amico che gli aveva chiesto aiuto per scrivere delle parole d'amore per la sua amata. Sofia ha deciso di credergli e di perdonarlo. Quello che Sofia non sa, però, è che in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020)ha già tradito. È subito primo faló di confronto aIsland.sono fidanzati da 11 anni. Partecipano al programma perché lei non si sente più amata e voluta. Secondo la fidanzatala trascura e non le dà più le attenzioni di una volta. Un anno e mezzo fa la crisi.trova sul comodino del compagno una lettera d'amore dedicata ad un'altra donna.si giustifica dicendole che quella lettera era solo un favore ad unco che gli aveva chiesto aiuto per scrivere delle parole d'amore per la sua amata.ha deciso di credergli e di perdonarlo. Quello chenon sa, però, è che in ...

ISabotatore : 10 minuti di Amedeo che dice che non ha capito se ama Sofia o no Sofia:'ma tu mi ami?' #TemptationIsland - ILA_emme : Amedeo ma tu vuoi continuare?!? NON C'HO AVUTO TEMPO DE GAPÌ Amedeo ma tu la ami ancora?! NON C'HO AVUTO TEMPO DE G… - puesyosinmas_ : IL FALÒ DI AMEDEO E SOFIA Amedeo: Alessia, io non ho avuto modo di capi' Alessia: ma tu la ami? Amedeo: non lo so… - Ari1D_MyDream : RT @We_Are_Legends1: Nello: (sul tradimento di Amedeo) Se tu capisci che non l'ami più, glielo dici, poi quello che capita, capiterà. Un t… - We_Are_Legends1 : Nello: (sul tradimento di Amedeo) Se tu capisci che non l'ami più, glielo dici, poi quello che capita, capiterà. U… -

Ultime Notizie dalla rete : Amedeo ami Alberto e Speranza, Temptation Island 2020: lui sgancia la bomba CheDonna.it Temptation Island 2020/ Diretta, Davide: “Serena non la stimo come vorrei”

A Temptation Island 2020 Serena racconta alle altre fidanzate della sua uscita con Ettore: “lui si imbarazza quando parliamo”. Anche il tentatore con gli altri ragazzi non nasconde di essere interessa ...

Temptation Island, Sofia perdona le corna di Amedeo: il web la massacra

Prima dell’inizio di quest’edizione di Temptation Island si è a lungo parlato di una coppia che ha scelto di abbandonare il programma poco dopo il loro ingresso all’isola delle tentazioni. Il motivo?

“Temptation Island”, prima puntata: tutto quello che è successo

- Amedeo ammette per la prima volta agli altri ragazzi di aver tradito Sofia in una scappatella di una notte. - Sofia chiede il falò di confronto e si dice pronta a perdonarlo. Lui, anche se ammette d ...

A Temptation Island 2020 Serena racconta alle altre fidanzate della sua uscita con Ettore: “lui si imbarazza quando parliamo”. Anche il tentatore con gli altri ragazzi non nasconde di essere interessa ...Prima dell’inizio di quest’edizione di Temptation Island si è a lungo parlato di una coppia che ha scelto di abbandonare il programma poco dopo il loro ingresso all’isola delle tentazioni. Il motivo?- Amedeo ammette per la prima volta agli altri ragazzi di aver tradito Sofia in una scappatella di una notte. - Sofia chiede il falò di confronto e si dice pronta a perdonarlo. Lui, anche se ammette d ...