“14 anni? Non si poteva chiedere di più” | dice l’avvocato dei Vannini Celestino Gnazi

Leggi su leggilo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Al termine della terza udienza per l’omicidio di Marco Vni, l’avvocatospiega alle telecamere di Leggilo.org la richiesta dei 14per i Ciontoli. Ha preso parola alle 11.44 l’avvocatoper le parti civili, durante la terza udienza del processo d’appello bis per l’omicidio di Marco Vni che si è svolta … L'articolo “14? Non sidi più”,l’avvocato dei Vniproviene da leggilo.org.