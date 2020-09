Traffico Roma del 16-09-2020 ore 15:30 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi al Aurelio Traffico rallentato per incidente sulla circonvallazione Aurelia all’altezza di via Dei Pigna verso Piazza dei giureconsulti anche a Settecamini rallentamenti per incidente in via Casal Bianco altezza via Attilio Bertolucci sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila Sira Portonaccio la tangenziale verso il centro proprio sulla tangenziale verso San Giovanni altri rallentamenti all’altezza della rampa di ingresso per la 24 e poi in prossimità di Viale Castro sempre chiusa per lavori urgenti sulle condutture d’acqua a Piazza della Marranella con modifiche alla viabilità anche sulla via Casilina sulle strade adiacenti modifiche anche per il trasporto pubblico interrotto il servizio della linea ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi al Aureliorallentato per incidente sulla circonvallazione Aurelia all’altezza di via Dei Pigna verso Piazza dei giureconsulti anche a Settecamini rallentamenti per incidente in via Casal Bianco altezza via Attilio Bertolucci sulla percorso Urbano dellaL’Aquila Sira Portonaccio la tangenziale verso il centro proprio sulla tangenziale verso San Giovanni altri rallentamenti all’altezza della rampa di ingresso per la 24 e poi in prossimità di Viale Castro sempre chiusa per lavori urgenti sulle condutture d’acqua a Piazza della Marranella con modifiche alla viabilità anche sulla via Casilina sulle strade adiacenti modifiche anche per il trasporto pubblico interrotto il servizio della linea ...

Caro Schiavi, è tornato il traffico e potrebbe essere un buon segno, nel senso che ci siamo quasi tutti, a casa, al lavoro, a scuola, da questa settimana si ricomincia. Non scrivo per lamentare il dis ...

Voli Covid Free:D'Amato,obiettivo il Roma-New York

(ANSA) - FIUMICINO, 16 SET - "Per ora l'iniziativa voli Covid Free riguarda solo due collegamenti Alitalia da Roma a Milano. L'obiettivo è quello di poterla successivamente replicare anche su voli int ...

Giretto d’Italia, torna il campionato italiano della ciclabilità urbana

Torna il Giretto d'Italia, la gara tra città tesa a promuovere gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola effettuati in bici o con l'utilizzo di altri mezzi di micromobilità elettrica, come monopattini ...

