Striscia la Notizia perde un pezzo storico È un addio pesante a pochi giorni dalla nuova edizione

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Bruttissime notizie per il tg satirico ‘la’. Infatti, nelle ultime ore è giunta una comunicazione che ha lasciato tutti di sasso. Dopo tantissimo tempo un voltodel programma in onda su Canale 5 non ci sarà più. Unpesantissimo, che sicuramente i telespettatori faranno fatica ad accettare, visto che lui era un perno della trasmissione. Stiamo parlando dell’amante degli animali nonché ambientalista, Edoardo Stoppa, che non apparirà più nel programma Mediaset. E sono anche state annunciate le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione sofferta. Dopo 11 anni trascorsi come inviato del tg satirico, ha infatti deciso di dare una svolta alla sua carriera professionale. Ha voluto fornire tutti i dettagli durante ...