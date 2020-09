Spezzatino di vitello con patate e piselli

Leggi su termometropolitico

(Di mercoled√¨ 16 settembre 2020) Se avete ospiti a cena lo è una ricetta perfetta, comoda e abbastanza rapida da preparare. Un piatto unico o un secondo ricco di sapore e molto nutriente, vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 700 g didi manzo o300 g di200 g di5-6 cucchiai di farina 0 o 001 pezzo di cipolla4-5 cucchiai di olio evo1 dado vegetale (o fate il brodo)Sale fino q.b.Pepe nero macinatoIniziamo la preparazione dello quindi per prima cosa preparate un brodo vegetale utilizzando carote,, zucchine, cipolla e sedano oppure mettete il dado in un pentolino pieno di acqua e attendete che arrivi ad ebollizione. Intanto tagliate la cipolla finemente e mettete un filo di olio extravergine di oliva in un tegame, quindi mettete la ...