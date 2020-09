Sinner super con Tsitsipas: vola agli ottavi degli Internazionali (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA - Sinner elimina Tsitsipas , numero sei del ranking mondiale, col punteggio di 6-1, 6-7, 9-11,, 6-2 ed accede agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia , dove affronterà il vincitore ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA -elimina, numero sei del ranking mondiale, col punteggio di 6-1, 6-7, 9-11,, 6-2 ed accededi finaled'Italia , dove affronterà il vincitore ...

16:05 – Sinner fallisce due match point: si va al terzo set. Grossa occasione sciupata dall’italiano, con Tsitsipas lontano dalla sua versione migliore 15:50 – Vika Azarenka vince un primo set molto l ...

Ci mette un po' a carburare, ma poi porta a casa la partita senza troppe difficoltà. Matteo Berrettini rompe il ghiaccio con gli Internazionali Bnl d'Italia 2020 con un successo ai danni di Federico C ...

Onda azzurra al Foro Italico, nella giornata in cui tornano in campo Djokovic e Nadal. Jannik contro Tsitsipas vuole la rivincita di un anno fa. Tocca anche ad Azarenka e Halep ...

