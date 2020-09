Sampdoria | ceduto Murillo al Celta Vigo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Lahain prestito con diritto di riscatto il difensore Jeisonagli spagnoli del. L’ex centrale, tra le altre, dell’Inter, lascia così i blucerchiati dopo appena un anno in cui non ha brillato affatto: con Di Francesco era titolare, poi infortuni ed errori lo hanno portato ai margini della squadra doriana sotto la gestione di Claudio Ranieri, che dunque non si è certo opposto alla cessione.

