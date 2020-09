Prete ucciso da uno straniero Il killer doveva essere espulso

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Stefano Zurlo Don Roberto Malgesini accoltellato in strada a Como da un clochard tunisino: l'ultimo rimpatrio saltato per il Covid Alle sette del mattino don Roberto è già in strada, davanti alla chiesa di San Rocco. I senzatetto hanno fame e lui distribuisce cibo, coperte, indumenti. A quell'ora c'è il giro delle colazioni: una tazza di thè a chi non ha niente. Ma ilnon fa in tempo a raggiungere la sua Panda grigia. Forse non si accorge nemmeno di quel tunisino che conosce bene e che probabilmente lo stava aspettando sotto casa. L'uomo, 53 anni, lo colpisce selvaggiamente con un coltello: il fendente fatale piomba sul collo del sacerdote che muore immediatamente. L'assassino se ne va, ma non scappa, cammina, perdendo gocce di sangue, fino alla caserma dei carabinieri che dista circa 400 metri, e si consegna ai militari. ...