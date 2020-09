Nuovo test per il Covid-19: in 12 minuti segnala positività, carica virale e presenza di anticorpi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Arriva un Nuovo test in grado di individuare in 12 minuti se un soggetto e’ positivo al Covid-19. Ma non finisce qui: il Nuovo test di Menarini Diagnostics per la ricerca dell’antigene è in grado anche di evidenziare se il soggetto ha sviluppato gli anticorpi a SARS-CoV-2 e di dare un’indicazione sulla sua carica virale, cosi’ da identificare subito i pazienti maggiormente infettivi. La strumentazione utilizzata e’ la piattaforma Afias, facile da trasportare e di semplice utilizzo anche fuori dai laboratori. In pratica si preleva il campione dal paziente con un tampone nasofaringeo: in caso di infezione, Afias rilevera’ la presenza dell’antigene evidenziando anche ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Arriva unin grado di individuare in 12se un soggetto e’ positivo al-19. Ma non finisce qui: ildi Menarini Diagnostics per la ricerca dell’antigene è in grado anche di evidenziare se il soggetto ha sviluppato glia SARS-CoV-2 e di dare un’indicazione sulla sua, cosi’ da identificare subito i pazienti maggiormente infettivi. La strumentazione utilizzata e’ la piattaforma Afias, facile da trasportare e di semplice utilizzo anche fuori dai laboratori. In pratica si preleva il campione dal paziente con un tampone nasofaringeo: in caso di infezione, Afias rilevera’ ladell’antigene evidenziando anche ...

SkySportMotoGP : ?? La @YamahaMotoGP porta in pista con @ValeYellow46 un nuovo scarico ?? ?? @antonioboselli Il LIVE ?… - cimbolano : Nuovo test per #Covid19: in 12 minuti misura la carica virale e il livello degli anticorpi. - HDblog : GoPro Hero 9 Black ufficiale, 5K e nuovo display a colori frontale! - LALAZIOMIA : RT @pasqualinipatri: Terminati i test fisici all'Isokinetic per il nuovo laterale sinistro della #Lazio Momo #Fares Via @car_peroni @laziop… - pasqualinipatri : Terminati i test fisici all'Isokinetic per il nuovo laterale sinistro della #Lazio Momo #Fares Via @car_peroni… -