Netanyahu | ' i terroristi vogliono ostacolare la pace'

(Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - TEL AVIV, 16 SET - "Non mi stupisco deipalestinesi. Hanno sparato contro Israele proprio durante una cerimonia storica.far retrocedere la, ma non ci riusciranno. Noi ...

Donald Trump sigla oggi alla Casa Bianca la «pax americana» in Medio Oriente con la firma degli «accordi di Abramo» per la normalizzazione dei rapporti tra Israele da un lato ed Emirati Arabi e Bahrei ...Il governo israeliano ha deciso. A partire dalle ore 14 del 18 settembre il Paese d'Israele entrerà nuovamente nella fase di lockdown. La seconda quarantena avrà una durata di 3 settimane e includerà ...