Milik, sempre più Roma. Dzeko, sempre più Juve. Countdown (Di giovedì 17 settembre 2020) Milik, sempre più Roma. Dzeko, sempre più Juve. L’incastro forse più importante dell’intera sessione di calciomercato procede nel migliore dei modi. Siamo in pieno Countdown, il traguardo è molto vicino. A questo punto sarebbe sorprendente se ci fossero intoppi o complicazioni. Non ce ne saranno. La giornata è stata importante in chiave Milik che aveva già aperto sabato scorso e che ha dato la definitiva apertura in giornata. Milik ha lasciato Castel Volturno prima di pranzo, a quel punto ha avuto davvero inizio la trattativa con la Roma, con il suo agente impegnato a mettere a posto i dettagli del contratto. Che, ripetiamo, è ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020)piùpiù. L’incastro forse più importante dell’intera sessione di calciomercato procede nel migliore dei modi. Siamo in pieno, il traguardo è molto vicino. A questo punto sarebbe sorprendente se ci fossero intoppi o complicazioni. Non ce ne saranno. La giornata è stata importante in chiaveche aveva già aperto sabato scorso e che ha dato la definitiva apertura in giornata.ha lasciato Castel Volturno prima di pranzo, a quel punto ha avuto davvero inizio la trattativa con la, con il suo agente impegnato a mettere a posto i dettagli del contratto. Che, ripetiamo, è ...

