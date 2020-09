Milik ha preso la sua decisione: le ultimissime sul mercato della Juve tra Suarez e Dzeko (Di mercoledì 16 settembre 2020) Arrivano direttamente da Napoli le ultimissime notizie di mercato della Juve. A quanto pare, infatti, Milik ha spiazzato tutti e dopo aver fatto sapere sia alla società partenopea, sia al proprio agente, di non volerne sapere del trasferimento alla Roma, ora le cose sono cambiate. L’attaccante polacco, infatti, dopo un lungo tentennamento nato da una vecchia promessa dei bianconeri, in vista del suo possibile passaggio alla Vecchia Signora, si sarebbe convinto ad accettare la destinazione giallorossa. Le ultimissime di mercato della Juve dopo la decisione di Milik Secondo quanto riportato anche da Roma News, infatti, poco fa Milik avrebbe lasciato Castel Volturno, dopo non ... Leggi su bufale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Arrivano direttamente da Napoli lenotizie di. A quanto pare, infatti,ha spiazzato tutti e dopo aver fatto sapere sia alla società partenopea, sia al proprio agente, di non volerne sapere del trasferimento alla Roma, ora le cose sono cambiate. L’attaccante polacco, infatti, dopo un lungo tentennamento nato da una vecchia promessa dei bianconeri, in vista del suo possibile passaggio alla Vecchia Signora, si sarebbe convinto ad accettare la destinazione giallorossa. Ledidopo ladiSecondo quanto riportato anche da Roma News, infatti, poco faavrebbe lasciato Castel Volturno, dopo non ...

Noovyis : (Milik ha preso la sua decisione: le ultimissime sul mercato della Juve tra Suarez e Dzeko) Playhitmusic - - MateNapoli : Vediamo se questo invecchia male oppure no. Oggi ci ho preso con milik, quindi attenzione - aleandrofagioli : RT @TolliVincenzo: A #Milik ero molto legato, l'ho sempre difeso, sostenuto, dopo i due crociati rotti l'ho preso a cuore Il suo comportam… - sunkencondos : #Milik lo abbiamo preso perché così non corriamo il rischio dei crociati rotti. P.S. Diamo via #Dzeko, che non ha… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Roma, Juventus e Napoli aspettano Milik che si è preso 48 ore di tempo per decidere -