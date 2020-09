"Magari Renzi vuole tornare nel Pd. Lei sarebbe contento?". Palombelli nucleare: Orlando suda freddo in diretta | Video (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Magari Matteo Renzi vuole tornare nel Partito democratico...". Barbara Palombelli la butta lì ad Andrea Orlando, big democratico. "Ma lei sarebbe contento?", lo incalza la conduttrice di Stasera Italia mettendo in difficoltà l'ex ministro della Giustizia: "Mi sembra un po' il vaudeville, vado, esco. Chi vuol tornare torna, ma la discussione da fare è un'altra - cambia discorso Orlando -. La cosa più importante penso sia ricreare il rapporto tra noi e i settori popolari della società italiana". Un bel modo per tenere lo scomodo Matteo sull'usco del Nazareno. Per la cronaca, dopo pochi minuti in studio è arrivato proprio Renzi, e Cesara ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Matteonel Partito democratico...". Barbarala butta lì ad Andrea, big democratico. "Ma lei?", lo incalza la conduttrice di Stasera Italia mettendo in difficoltà l'ex ministro della Giustizia: "Mi sembra un po' il vaudeville, vado, esco. Chi vuoltorna, ma la discussione da fare è un'altra - cambia discorso-. La cosa più importante penso sia ricreare il rapporto tra noi e i settori popolari della società italiana". Un bel modo per tenere lo scomodo Matteo sull'usco del Nazareno. Per la cronaca, dopo pochi minuti in studio è arrivato proprio, e Cesara ...

Marcella703 : Magari!!!Sarebbe finalmente ora che gli evasori cronici cominciassero a scucire due lire,così noi fessi che paghiam… - vale_pallina : @beppe_grillo Ascolti cosa ha detto Renzi stasera su noi Grillini. Magari le viene lo stimolo a cambiare visione.... - Antvalle68 : @mbacci1 Non ho dubbi,il riferimento è a Renzi che pretende chissà cosa dal M5S,nonostante siano distanti anni luce… - LuigiGaggelli : @StaseraItalia Ma Renzi come mai è ancora in politica, uno degli ospiti potrebbe chiderglielo magari la conduttrice… - StaseraItalia : 'Magari Renzi vuole tornare nel Partito Democratico' Barbara Palombelli a #Staseraitalia -

