Mediagol : LND, lettera a Musumeci: 'Il calcio dilettantistico non si può fermare'. E sulla ripartura degli stadi...… - GoalSicilia : Stadi chiusi: lettera delle squadre di #Eccellenza a #LND Sicilia, #Coni e #Musumeci - iloveakragas : Il calcio senza tifosi non è calcio... -

Ultime Notizie dalla rete : LND lettera

Sport Parma

“Il calcio dilettantistico può divenire, proprio per la capillare e significativa presenza su tutto il territorio nazionale e per la dimensione di passione e comunità che riesce a generare coinvolgend ...La lettera 'C' del logo è composta dal tricolore ... degli organici professionistici e di conseguenza della Serie D. La LND ha così disposto il rinvio della competizione per garantire l'ottimale ...Savona. L’Asd Savona Calcio ha iniziato gli allenamenti da tre giorni, ma sta già causando alcuni motivi di scontento. In primo luogo, la possibile ammissione in Prima Categoria dei biancoblù non è gr ...