Israele, Emirati e Bahrein, rivoluzione in Medio Oriente."Nuova alba di pace" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fiamma Nirenstein Trump esulta alla firma sull'intesa: "Presto altri cinque o sei Paesi arabi si uniranno" «Altri cinque o sei Paesi presto si uniranno a questo grande slancio di pace». Saranno l'Oman? Il Sudan? I loro rappresentanti erano alla cerimonia. Non si sa. Ma Trump ieri alla firma di pace è stato grandioso, ha promesso che più avanti l'Iran e finalmente anche i palestinesi capiranno che è tempo di pace e di prosperità. Vittorioso nonostante le consuete critiche, questa volta non è stato né sbruffone né bugiardo come lo vuole la lettura classica, ha invece portato a casa, poco prima delle elezioni, un risultato impensabile, la pace fra Israele e due Paesi arabi importanti come Emirati e ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fiamma Nirenstein Trump esulta alla firma sull'intesa: "Presto altri cinque o sei Paesi arabi si uniranno" «Altri cinque o sei Paesi presto si uniranno a questo grande slancio di». Saranno l'Oman? Il Sudan? I loro rappresentanti erano alla cerimonia. Non si sa. Ma Trump ieri alla firma diè stato grandioso, ha promesso che più avanti l'Iran e finalmente anche i palestinesi capiranno che è tempo die di prosperità. Vittorioso nonostante le consuete critiche, questa volta non è stato né sbruffone né bugiardo come lo vuole la lettura classica, ha invece portato a casa, poco prima delle elezioni, un risultato impensabile, lafrae due Paesi arabi importanti comee ...

