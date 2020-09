Inghilterra, i diritti Lgbtq+ in si imparano a scuola (Di mercoledì 16 settembre 2020) È una materia di studio obbligatoria. Non è storia e nemmeno matematica, è una lezione di diritti LGBTQ+ e di inclusività. Una legge dello scorso anno ha inserito nei programmi delle scuole secondarie inglesi corsi, percorsi e lezioni sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e le relazioni. Nei programmi per i bambini più piccoli vengono invece incluse lezioni sulle famiglie comprendendo anche quelle arcobaleno. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) È una materia di studio obbligatoria. Non è storia e nemmeno matematica, è una lezione di diritti LGBTQ+ e di inclusività. Una legge dello scorso anno ha inserito nei programmi delle scuole secondarie inglesi corsi, percorsi e lezioni sull’orientamento sessuale, l’identità di genere e le relazioni. Nei programmi per i bambini più piccoli vengono invece incluse lezioni sulle famiglie comprendendo anche quelle arcobaleno.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di costruire, nell’ambiente scolastico, attitudini e visioni “sane e basate sul rispetto e sull’uguaglianza» e l’intento è infatti quello di insegnare ai bambini delle ...

Migranti, chi li può combattere meglio di Priti Patel, figlia di immigrati indiani

Ed è pronta a modificare la legge sui diritti umani, riferisce Giampaolo Scacchi. Son figlia di immigrato, per questo non li voglio Sembra la legge della ruota della vita. Priti Patel arrivò in ...

Justin Fashanu, la storia maledetta del primo calciatore che dichiarò la sua omosessualità

Dall'infanzia difficile al tragico suicidio in solitudine nel 1998: la storia maledetta di Justin Fashanu, il primo calciatore a dichiararsi gay. In Italia era più noto suo fratello John, reso celebre ...

