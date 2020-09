Emma Marrone non le manda a dire | “Non mi faccio influenzare”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Questo articolonon le: “Non miinfluenzare” .è sempre stato un personaggio molto particolare. Le sue ultime parole lo testimoniano. Ma che cosa ha detto?è senza alcun dubbio una cantante molto amata dalle nuove generazioni, anche per il suo carattere e la sua personalità, che non ha mai nascosto. L’artista è pronta per una nuova avventura: sarà …

IlContiAndrea : A #XF2020 la prima puntata di giovedì affronta il tema dell’identità di genere e il pensiero corre all’attualità… - repubblica : Emma Marrone, il post su Kanye West riceve insulti razzisti, lei risponde: 'È ora di punire le parole' - VanityFairIt : Tra pochi giorni saranno dietro al tavolo di X Factor a valutare cantanti, ma Emma e gli altri giudici del talent… - infoitcultura : Il ritorno di Agnelli e Mika e il debutto di Emma Marrone e Hell Raton: X Factor torna il 17 settembre su Sky - infoitcultura : X Factor 2020, Emma Marrone giudice: “Non mi faccio influenzare” -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

In foto indossa un abito lungo e bianco che fa immaginare tutto: una delizia per gli occhi. Emma Marrone sensuale e provocante. Emma Marrone è a Roma, per una serata di Bulgari. Dopo… Leggi ...L’ignoranza scatena l’odio, tutti dobbiamo sentirci colpevoli e tutti dobbiamo stare attenti a come esponiamo i concetti. Ma ci sono differenze rispetto al tuo impegno ad “Amici”? La cantante, dopo l' ...Nella prestigiosa cornice di Palazzo Colonna a Roma, Bulgari ha presentato la sua collezione di Alta Gioielleria "Barocko", dedicata all'architettura della città. L'occasione è stata perfetta per fest ...