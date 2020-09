Covid, l’esito dei tamponi effettuati oggi a Durazzano: 4 i positivi, tutti già in quarantena (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDurazzano – E’ arrivata pochi minuti fa la comunicazione del sindaco Alessandro Crisci in merito all’esito dei tamponi effettuati oggi. Sono quattro, su 40, quelli che hanno dato esito positivo: “Ma la loro positività era nota e da tempo queste persone erano in quarantena facoltativa” – spiega il primo cittadino. Di seguito, il testo della sua comunicazione: “Gentili concittadini,Vi informo che poco fa abbiamo ricevuto dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl di Benevento i risultati agli esiti dei tamponi effettuati nella giornata odierna. Vi comunico che sulle oltre 40 persone controllate solo 4, di cui oltretutto era da giorni conosciuta la loro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– E’ arrivata pochi minuti fa la comunicazione del sindaco Alessandro Crisci in merito all’esito dei. Sono quattro, su 40, quelli che hanno dato esito positivo: “Ma la lorotà era nota e da tempo queste persone erano infacoltativa” – spiega il primo cittadino. Di seguito, il testo della sua comunicazione: “Gentili concittadini,Vi informo che poco fa abbiamo ricevuto dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Asl di Benevento i risultati agli esiti deinella giornata odierna. Vi comunico che sulle oltre 40 persone controllate solo 4, di cui oltretutto era da giorni conosciuta la loro ...

