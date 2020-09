Covid in caserma, il comandante: “Noi bravi a bloccare mini focolaio” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La sezione San Lorenzo dei vigili di Napoli chiusa a causa di 14 casi positivi in caserma e dei 150 agenti in quarantena potrebbe riaprire nella giornata odierna. Lo annuncia il comandante della Polizia municipale di Napoli Ciro Esposito che ha definito un “mini focolaio” che “siamo stati bravi a bloccare” l’improvvisa impennata di casi presso il comando dei vigili. La vicenda, dunque, secondo l’Adnkronos, potrebbe rientrare già oggi: è in corso questa mattina infatti una riunione nella Direzione della Asl Napoli 1 Centro alla quale partecipano rappresentanti del Corpo della Polizia locale di Napoli al termine della quale dovrebbe arrivare il via libera per il ritorno al lavoro di parte dei ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La sezione San Lorenzo dei vigili di Napoli chiusa a causa di 14 casi positivi ine dei 150 agenti in quarantena potrebbe riaprire nella giornata odierna. Lo annuncia ildella Polizia municipale di Napoli Ciro Esposito che ha definito un “focolaio” che “siamo stati” l’improvvisa impennata di casi presso il comando dei vigili. La vicenda, dunque, secondo l’Adnkronos, potrebbe rientrare già oggi: è in corso questa mattina infatti una riunione nella Direzione della Asl Napoli 1 Centro alla quale partecipano rappresentanti del Corpo della Polizia locale di Napoli al termine della quale dovrebbe arrivare il via libera per il ritorno al lavoro di parte dei ...

