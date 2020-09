"Colpa dell'ignoranza". Oliviero Toscani pontifica sull'immigrazione, Alessandro Giuli lo demolisce: basta una frase (Di mercoledì 16 settembre 2020) Siamo a CartaBianca, la puntata è quella di martedì 15 settembre, in onda su Rai 3. Tra gli ospiti Oliviero Toscani, Andrea Scanzi e Alessandro Giuli. Il primo, ovviamente, pontifica a favore dell'immigrazione: "Non siamo ancora civili, dobbiamo capire che le migrazioni sono inarrestabili. È un problema difficile da gestire e non è popolare. Quando dici cose umane, ti danno del buonista. C'è un'ignoranza umanitaria, dimostrata anche dai fatti di cronaca", sentenzia il fotografo. Dunque il vice-Travaglio: "Lesbo è diventata un enorme parcheggio per esseri umani disperati, ma all'Europa non interessa. Non ne parla più nessuno. Il Covid ha cambiato le nostre urgenze. Temo che anche il nostro governo non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Siamo a CartaBianca, la puntata è quella di martedì 15 settembre, in onda su Rai 3. Tra gli ospiti, Andrea Scanzi e. Il primo, ovviamente,a favore: "Non siamo ancora civili, dobbiamo capire che le migrazioni sono inarrestabili. È un problema difficile da gestire e non è popolare. Quando dici cose umane, ti danno del buonista. C'è un'umanitaria, dimostrata anche dai fatti di cronaca", sentenzia il fotografo. Dunque il vice-Travaglio: "Lesbo è diventata un enorme parcheggio per esseri umani disperati, ma all'Europa non interessa. Non ne parla più nessuno. Il Covid ha cambiato le nostre urgenze. Temo che anche il nostro governo non ...

rubio_chef : “Un maghrebino irregolare in Italia da oltre 30anni uccide un prete. @LegaSalvini @matteosalvinimi dice che è colpa… - ElisaDospina : Parlando della morte di #donRobertoMalgesini leggo continuamente “è colpa di un migrante”. Vorrei dire ai vari sost… - emenietti : quindi se ho capito bene per “dare un segnale” organizzano una riunione in presenza, poi uno di loro arriva sintoma… - 76Celisa : RT @nelloscavo: Un maghrebino irregolare in Italia da oltre 30anni uccide un prete. @LegaSalvini dice che è colpa dell'accoglienza (cioè co… - AurysKitchen : RT @JGiusi: Mentre la Raggi inaugura 100 metri di pista ciclabile non si riesce ad avere una scala mobile funzionante Oggi è colpa del Covi… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpa dell L'aeroporto di Torino dimezza i passeggeri per colpa del covid, estate salva grazie ai viaggi verso Sud Il Sole 24 ORE Omicidio Caivano: quell’onore maschile che si gioca ancora sul corpo delle donne

La colpa di noi giornalisti è stata ... Già, perché Michele ha ucciso sotto la spinta dell’onta che Maria Paola ha provocato in lui. Questa storia di cronaca ci ricorda che in alcune ...

Rischio estinzione: non possiamo più fallire

Il nostro pianeta ha perso più di due terzi delle specie animali selvatiche in meno di cinquant’anni, per lo più per colpa delle attività umane ... Stiamo assistendo alla distruzione della natura da ...

In Italia poco interesse per il voto. È la crisi economica a fare paura

Affermare che l’Italia è un Paese in emergenza non è una rilettura dell’attualità. Anche prima della pandemia Covid-19, non è passato un giorno senza un racconto su una nuova situazione critica: affro ...

La colpa di noi giornalisti è stata ... Già, perché Michele ha ucciso sotto la spinta dell’onta che Maria Paola ha provocato in lui. Questa storia di cronaca ci ricorda che in alcune ...Il nostro pianeta ha perso più di due terzi delle specie animali selvatiche in meno di cinquant’anni, per lo più per colpa delle attività umane ... Stiamo assistendo alla distruzione della natura da ...Affermare che l’Italia è un Paese in emergenza non è una rilettura dell’attualità. Anche prima della pandemia Covid-19, non è passato un giorno senza un racconto su una nuova situazione critica: affro ...