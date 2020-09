_Carabinieri_ : Busto Arsizio (VA): brillante trionfo dell’Arma ai Campionati Italiani Assoluti e Interforze di Salto Ostacoli. Il… - BillyDeMountain : @DeaDCeLL77 Ed ecco che il comune, che aveva promesso miriametri di piste ciclabili che sono ancora solo sulla cart… - qn_giorno : #Varese, Busto Arsizio, sputi e insulti a un anziano disabile: nei guai gruppo di adolescenti - VirginiaPanzeri : RT @varesenews: A Busto Arsizio un gruppo di adolescenti compie atti di bullismo su due anziani - varesenews : A Busto Arsizio un gruppo di adolescenti compie atti di bullismo su due anziani -

Ultime Notizie dalla rete : Busto Arsizio

Varesenews

Avrebbe, in più occasioni, abusato del nipotino di appena 10 anni, costringendolo ad avere rapporti sessuali nella sua abitazione di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, facendolo entrare ...Busto Arsizio (Varese), 16 settembre 2020 - Nessun bambino sarebbe rimasto vittima di maltrattamenti da parte di cinque maestre di un asilo di Busto Arsizio, in provincia di Varese, denunciate da una ...Questa mattina gli agenti del Commissariato di PS di Castellammare di Stabia e della Squadra Mobile della Questura di Varese, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal ...