Boca Juniors in campo con giocatori positivi al coronavirus. La Conmebol: "Asintomatici e non contagiosi" I giocatori positivi del Boca Juniors in campo in Copa Libertadores. La Conmebol: "Asintomatici e non contagiosi". ROMA – I giocatori positivi del Boca Juniors in campo in Copa Libertadores. Nonostante le proteste della squadra avversaria (il Libertad), la Comnebol ha dato il proprio via libera al club argentino a schierare i tesserati che hanno contratto il Covid-19. Secondo quanto precisato dai vertici del calcio sudamericano "c'è differenza tra i positivi che stanno attraversando la malattia e i positivi che hanno superato la malattia e non sono più contagiosi". Decisioni che rischia di creare diverse polemiche ...

