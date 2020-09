Anziano preso a calci e pugni, un arrestato a Vicenza. VIDEO (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un giovane di 25 anni è stato arrestato dalla polizia di Vicenza, accusato di avere aggredito e picchiato con calci e pugni un Anziano di 73 anni, intervenuto per sedare una violenta lite con una ragazza. L’episodio, che risale al pomeriggio di lunedì 14 settembre nella zona del mercato ortofrutticolo della città, è stato ripreso da alcune persone che hanno poi consegnato il VIDEO agli investigatori . L’uomo assalito è stato ricoverato all'ospedale San Bortolo con una frattura al femore e sospette lesioni alla testa. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un giovane di 25 anni è statodalla polizia di, accusato di avere aggredito e picchiato conundi 73 anni, intervenuto per sedare una violenta lite con una ragazza. L’episodio, che risale al pomeriggio di lunedì 14 settembre nella zona del mercato ortofrutticolo della città, è stato rida alcune persone che hanno poi consegnato ilagli investigatori . L’uomo assalito è stato ricoverato all'ospedale San Bortolo con una frattura al femore e sospette lesioni alla testa.

