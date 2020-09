A scuola torna anche la violenza dei centri sociali | giovane di destra aggredito a Roma

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 16 settembre 2020) È bastato un volantinaggio davantia scatenare la furia dei. Stavolta è successo a, al liceo Ripetta. Un ragazzo di Azione studentesca è statoda una quindicina di appartenenti al collettivo dell’istituto, che evidentemente non gradivano la libera espressione di un pensiero diverso dal loro. A denunciare l’accaduto è stato lo stesso movimento studentesco di Fratelli d’Italia, riferendo che la vicenda non è finita lì. L’aggressione al ragazzo di Azione studentesca “All’uscita dell’istituto abbiamo difeso uno dei nostri ragazzi, con più di 50 persone appartenenti aie non di certo studenti superiori“, hanno raccontato il ...