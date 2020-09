“A Scuola le mascherina vanno cambiate ogni 4 ore” | avverte l’immunologa Ecco alcuni consigli

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Quando, si fa per dire, ci eravamo rassicurati sul fatto d’essere stati sufficientemente tranquillizzati circa la sicurezza sanitaria all’interno delle scuole, oggi ci ha pensato attraverso Fb Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova, ad instillarci nuove ansie: “Le mascherine non fanno male, possono essere tranquillamente usate per tutto il tempo in cui si sta a, purché4 ore per evitare che si accumulino microbi“. L’immunologa: “Nelle aule bisogna aprire spesso le finestre” Non senza scrupolo l’immunologa, che parla nel ‘nostro interesse’ di genitori, ha anche stilato una serie di accorgimenti pratici relativi alla condivisione che vige nelle aule, come ”E’ importante tenere le finestre aperte o far ...

chetempochefa : 'Ho 45 anni e sono immunodepressa, essendo reduce da un trapianto di midollo. Ho un bimbo di 10 anni che va a scuol… - TizianaFerrario : È stato bello ritornare a scuola mi ha raccontato mio nipote 13 enne.'Due compagni non volevano mettersi la mascher… - matteosalvinimi : "Ogni studente troverà la mascherina sul banco" dice la Azzolina. Di fianco un messaggio inviato oggi da una scuola…

Era inevitabile, forse, perché il ritorno a scuola è avvenuto "in un contesto nuovo e non facile in ragione della pandemia", per usare le parole del premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di p .... Gli alunni di due classi della provincia di Treviso sono stati posti in quarantena, a seguito dell’emergere di una positività rispettivamente in una Scuola Materna e in Istituto Superiore del Distre ...Insieme all’avvio dell’anno scolastico arrivano novità come l’accesso “rapido” ai tamponi per studenti e docenti. Ecco dove i servizi sono già attivi Pur con le prevedibili difficoltà, il nuovo anno s ...