A Legnano doppia contestazione per Salvini Qualcuno grida | “Ladro | ladro” e dal balcone spuntano i palloncini col numero 49

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Un tour elettorale quello del segretario leghista Matteo, che sfiancherebbe anche il più instancabile maratoneta. In una delle tappe odierne, adove la Lega sconta un passato non proprio lusinghiero, il leader leghista si è trovato di fronte comunque a una piazza piena. Prima del veloce comiziogli ha comunque ricordato che c’è chi non la pensa come lui. Dal fondo della piazza si è levato il coro “Ladro, ladro“, subito coperto dai “Matteo, Matteo” dei supporter leghisti. Ma la sorpresa è arrivata daldi un palazzo affacciato sulla piazza. Un cittadino legnanese ha esposto, proprio durante il comizio, due giganteschi palloni che componevano la scritta “49“, come i miliardi del tesoro leghista ...