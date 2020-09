(Di martedì 15 settembre 2020) Roma, 15 set. (Adnkronos) - “Dopo la scuola anche sulill'. Oggi, nelle regioni in cui è ripreso l'anno scolastico, abbiamo assistito alle mille disfunzioni e carenze, dagli insegnanti, anche di sostegno, ai banchi e alle aule. Unannunciato per la scuola chedi ripetersi sulle risorse del". Lo afferma Maurizio, deputato di Forza Italia. "Il ministro Gualtieri -aggiunge- sostiene di avere numerosi progetti sulla sua scrivania ma l'Italia ha bisogno di una scelta strategica, ha bisogno di selezionare alcune linee di sviluppo e di perseguirle con competenza e tenacia. Temiamo purtroppo che anche sul ...

TV7Benevento : Ue: Carrara (Fi), 'su Recovery Fund governo rischia ennesimo flop'... - Mauri_Carrara : RT @FI_economia: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUL NATIONAL RECOVERY PLAN Ecco il dossier a cura del Dipartimento @forza_italia Economi… -

Ultime Notizie dalla rete : Carrara Recovery

Affaritaliani.it

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Dopo la scuola anche sul Recovery fund il governo rischia l’ennesimo flop. Oggi, nelle regioni in cui è ripreso l’anno scolastico, abbiamo assistito alle mille disfunzioni ..."Mi auguro di darvi notizie positive già all’inizio della prossima settimana, trasformando il supporto politico istituzionale al presidente della Provincia, in un atto concreto del Governo". Sono le p ..."Se qualcuno pensa che il Recovery Fund sia un bancomat da cui pescare tutti i giorni, allora non abbiamo capito nulla. Per la Sanac servono progetti concreti": lo ha detto il senatore Massimo Mallegn ...