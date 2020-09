“Tutto vero!” Smascherata la bufala dei fan dell’Azzolina | “È Genova e non Amatrice”

Leggi su ilparagone

(Di martedì 15 settembre 2020) Appena la foto dei bambini senza banchi, costretti a scrivere in ginocchio sulle sedie, ha iniziato a circolare sul web, tutti hanno subito gridato alla fake news invece che allo scandalo. Peccato, però, che quell’immagine è autentica, e che quindi il governatore della Ligura Toti (siamo in una scuola di) non può essere accusato di nulla. Viceversa, da accusare sono quelli che hanno provato a dire che fosse una fake news, diffondendo, loro sì, un’autenticaper provare a salvare la Azzolina dall’ennesima bufera. Come segnala bufale.net, “prima di accusare qualcuno di fake bisognerebbe masticare e rimasticare, altrimenti le accuse ti restano in gola come un boccone amaro e scopri che chi è stato lesto ad accusare dovrebbe essere lesto a chiedere scusa. Ginocchioni”. E per ...