Torino, il Tottenham su Belotti: Mourinho pronto a offrire 50 milioni (Di martedì 15 settembre 2020) Il club londinese non molla la pista che porta a Belotti del Torino e potrebbero presentare una nuova offerta ai granata Pochi giorni fa il primo tentativo: un prestito respinto subito al mittente dal presidente Urbano Cairo. Ora però il Tottenham fa sul serio per Andrea Belotti. L’attaccante del Torino, reduce da una stagione non esaltante ma comunque condita da 16 gol, piace a José Mourinho, che vorrebbe portarlo in Inghilterra. Secondo quanto riportato oggi da La Stampa, gli inglesi sono intenzionati a fare un secondo tentativo per il Gallo. Infatti il riscatto finale potrebbe superare gli iniziali 40 milioni di euro e superare quota 50. Ora la palla passa nelle mani del presidente Cairo che dovrà decidere se accettare o meno. Il ... Leggi su zon (Di martedì 15 settembre 2020) Il club londinese non molla la pista che porta adele potrebbero presentare una nuova offerta ai granata Pochi giorni fa il primo tentativo: un prestito respinto subito al mittente dal presidente Urbano Cairo. Ora però ilfa sul serio per Andrea. L’attaccante del, reduce da una stagione non esaltante ma comunque condita da 16 gol, piace a José, che vorrebbe portarlo in Inghilterra. Secondo quanto riportato oggi da La Stampa, gli inglesi sono intenzionati a fare un secondo tentativo per il Gallo. Infatti il riscatto finale potrebbe superare gli iniziali 40di euro e superare quota 50. Ora la palla passa nelle mani del presidente Cairo che dovrà decidere se accettare o meno. Il ...

