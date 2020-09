Tommaso Zorzi, chi è il suo fidanzato (e gli ex). Cosa si scopre scavando nella sua vita privata (Di martedì 15 settembre 2020) La maggioranza lo conoscerà nelle vesti di ‘figlio di papà’, fatto non del tutto sbagliato dal momento che ha esordito nel reality Riccanza. Eppure Tommaso Zorzi ha voluto confutare questa voce di corridoio, come in un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2017: “In Italia vige ancora la credenza popolare che se ce la fai è perché sei un figlio di papà, se non ce la fai è perché non hai gli agganci giusti. Voglio sfatare in prima persona questo mito”. Tempo fa la cronaca rosa stava costruendo un romanzo attorno all’amicizia che esiste, tuttora, tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti (figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti). La promessa del mondo dello spettacolo, in quell’occasione, ha deciso di prendere la balla ... Leggi su tuttivip (Di martedì 15 settembre 2020) La maggioranza lo conoscerà nelle vesti di ‘figlio di papà’, fatto non del tutto sbagliato dal momento che ha esordito nel reality Riccanza. Eppureha voluto confutare questa voce di corridoio, come in un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2017: “In Italia vige ancora la credenza popolare che se ce la fai è perché sei un figlio di papà, se non ce la fai è perché non hai gli agganci giusti. Voglio sfatare in prima persona questo mito”. Tempo fa la cronaca rosa stava costruendo un romanzo attorno all’amicizia che esiste, tuttora, trae Aurora Ramazzotti (figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti). La promessa del mondo dello spettacolo, in quell’occasione, ha deciso di prendere la balla ...

