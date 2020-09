s3og6e : RT @cgiamestre: Tasse, CGIA: Scatta domani il tour de force imposto dal Fisco - cgiamestre : Tasse, CGIA: Scatta domani il tour de force imposto dal Fisco - AgenziaOpinione : cgia mestre * tasse: « Scatta domani il tour de force impostoci dal fisco, Tra i 187 versamenti sono 192 le scadenz… - lordfrappo : @GiacomoRisitano @luciodigaetano 200 mld di valore, secondo la CGIA di Mestre - cgiamestre : Fisco: al via 'maratona' di settembre, ben 270 scadenze | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Tasse CGIA

"In attesa che dopo 20 anni di promesse arrivi finalmente una strutturale riduzione delle tasse e la tanto agognata semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuente – dichiara il coordinatore ...Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia, è in attesa "che dopo vent'anni di promesse arrivi finalmente una strutturale riduzione delle tasse e la tanto agognata semplificazione dei ...A chiederci il conto - prosegue la Cgia - ci penseranno, in particolar modo ... che dopo 20 anni di promesse arrivi finalmente una strutturale riduzione delle tasse e la tanto agognata semplificazione ...