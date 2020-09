Patrizia De Blanck censurata al Grande Fratello Vip | ecco perché

trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - davidemaggio : Ecco di cosa parla la contessa #GFVIP - wakemeupfrom : RT @ilariabc: #GFVIP Patrizia De Blanck ogni volta che parla del primo marito: - nico_lai93 : Io già bimbo di Patrizia De Blanck ???????? #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Blanck

E poi Patrizia De Blanck, Paolo Brosio, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Petrelli, e poi il mio amato Fulvio Abbate che più volte è stato nelle sfere di Live – Non è la d’Urso” ha detto ...La contessa entra infuriata con l'influencer che... Patrizia De Blanck si è piuttosto alterata durante la prima puntata del ‘Grande Fratello Vip’. La contessa se l’è presa con Tommaso Zorzi, che in un ...Il Grande Fratello (normale o Vip che sia) ormai è come il pranzo di Pasqua a casa dei parenti della fidanzata: ci vai perché è tradizione (e un po’ ti senti in obbligo), ma una volta seduto a tavola ...