Parla Elisabetta Gregoraci | ecco quando entrerà al Grande Fratello Vip VIDEO

(Di martedì 15 settembre 2020) Ieri sera i telespettatori delVip, attendevano con ansia l’ingresso di. La conduttrice, infatti, era stata annunciata per lunedì ed invece, il suo esordio nella Casa più spiata d’Italia è stato spostato a venerdì.: “AlVip? Arrivo!” Ciao amici e amiche di Instagram: come state? Spero... L'articoloentrerà alVip () proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : Parla Elisabetta

Ciao amici e amiche di Instagram: come state? Spero tutto bene. Siete stati molto carini ieri perché so che mi aspettavate in tanti e questa cosa mi fa molto piacere, sono veramente felicissima. Noi c ...Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Gemma e la battuta osé sulle serate con Nicola, di Elisabetta Gregoraci dà fo ...Elisabetta Gregoraci entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo vari rumors su un possibile e definitivo forfait, la showgirl calabrese ha deciso di rassicurare i suoi fan che nel corso della pr ...