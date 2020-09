Ospedale Salerno | Più Europa | “Polemiche strumentali | struttura necessaria”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Le polemiche di questi mesi sul nuovonon hanno alcun senso, se non quello di operare una critica strumentale al Presidente De Luca. In tutto il mondo si realizzano nuove strutture, progettate con spazi, tecnologie e modalità di cura adeguate alle attuali esigenze, mentre, a, alcuni sostengono che basti rimodernare uncostruito ben 40 anni fa. Non ci sono i soldi? Ricordiamo a tutti che dall’arriverà un fiume di risorse da utilizzare per progetti di sviluppo. Peraltro, come forza politica abbiamo sostenuto con forza l’accesso al MES che sbloccherebbe da subito miliardi di euro proprio per gli investimenti sanitari ed è lì che individuiamo un’altra fondamentale ...