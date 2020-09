“Mi sono troppo divertito!”. Cancelleri gioca con gli aerei, i social lo disintegrano (Di martedì 15 settembre 2020) Avete presente un boomerang? Ecco, è quello che da diversi giorni sta tornando in faccia a Giancarlo Cancelleri, viceministro alle Infrastrutture e Trasporti. Due giorni fa un episodio al quanto discutibile che riguardava un video girato in macchina insieme alla Taverna. Oggi un altro avvincente capitolo. Dalla macchina, agli aerei. Ebbe sì, ecco cosa ha scritto – entusiasta – il viceministro su Facebook mentre l’Italia sta andando a picco: “Alzi la mano chi almeno per un momento, da bambino, ha sognato di diventare un pilota! Tutti ragazzi! Oggi sono stato invitato a provare un simulatore di Boeing 737, quelli con cui comunemente viaggiamo tutti. Fantastico! Non volevo più alzarmi! È stato emozionante decollare e atterrare e sentirmi in volo e al comando di un aereo! Mi ... Leggi su ilparagone (Di martedì 15 settembre 2020) Avete presente un boomerang? Ecco, è quello che da diversi giorni sta tornando in faccia a Giancarlo, viceministro alle Infrastrutture e Trasporti. Due giorni fa un episodio al quanto discutibile che riguardava un video girato in macchina insieme alla Taverna. Oggi un altro avvincente capitolo. Dalla macchina, agli. Ebbe sì, ecco cosa ha scritto – entusiasta – il viceministro su Facebook mentre l’Italia sta andando a picco: “Alzi la mano chi almeno per un momento, da bambino, ha sognato di diventare un pilota! Tutti ragazzi! Oggistato invitato a provare un simulatore di Boeing 737, quelli con cui comunemente viaggiamo tutti. Fantastico! Non volevo più alzarmi! È stato emozionante decollare e atterrare e sentirmi in volo e al comando di un aereo! Mi ...

CarloCalenda : Mi sono distratto. Sapete per caso sei i campioni dell’antifascismo @bravimabasta @AlRobecchi @6000sardine e c hann… - LucaBizzarri : Sono passati 4 anni amico mio, 4 anni da quel pianto che mi fece piangere. Non mollare. - chetempochefa : “Quando io e mia moglie eravamo in ospedale per il covid, mi sono detto: ‘Ho 63 anni, il diabete di tipo 2, mi è st… - maizenaa : comunque ripp mi sono scusata ma nessuno mi ha cagata piango - mocval : @svleil Mi hanno buttata in mezzo al mare e ne sono uscita da un sacco -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi sono Bill Gates: «L’elettrico è il futuro ma non può bastare» Corriere della Sera